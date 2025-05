Trento, Galbiati: "Hanno minato le nostre sicurezze"

Il coach di Trento commenta la sconfitta in gara 3 all’Unipol Forum: “Complimenti a Milano per la grandissima partita, una gara molto fisica. Nonostante tutto un buon primo tempo, potevamo essere più bravi e meno ‘teneri’ in difesa ma la loro fisicità ed il loro talento ci hanno messo in difficoltà, vedesi le loro percentuali in attacco all’intervallo che hanno minato le nostre sicurezze. Siamo stati bravi ad attaccarli guadagnando liberi ma abbiamo tirato e segnato poco da tre punti rispetto al solito, merito della loro difesa. Secondo tempo da cancellare, dobbiamo ripartire perché la serie è ancora aperta. Servirà una prestazione speciale per vincere qui al Forum, torniamo in palestra a lavorare per preparare al meglio gara 4”.