Venezia, la sesta vittoria di fila è firmata Tex

Scafati, Sassari, Cremona, Reggio Emilia e, nella domenica sera del Taliercio, Tortona. Dopo la finestra FIBA di febbraio, non esiste una squadra più calda in Serie A dell'Umana Reyer Venezia. Considerando anche il 91-68 con Napoli che ha preceduto la settimana di Coppa Italia - la seconda nelle ultime 14 edizioni a cui i veneti non hanno partecipato, a causa di un avvio di stagione caratterizzato dagli infortuni -, le 6 vittorie consecutive orogranata hanno riportato la squadra di Spahija in zona Playoff per la prima volta dalla 6ª giornata (3 novembre 2024, giorno dell'incredibile vittoria di Napoli).