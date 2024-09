Tessitori verso Milano: "Contro Mirotic è sempre entusiasmante"

SUPERCOPPA

Il nuovo capitano della Reyer Venezia carica i suoi per la sfida all'Olimpia: "Dovremo stare molto attenti, ma abbiamo tanta voglia"

Alla terza stagione consecutiva in maglia orogranata, Amedeo Tessitori è il simbolo della Reyer Venezia che affronterà l'EA7 nella prima semifinale della Frecciarossa Supercoppa 2024. Prima di partire per la Unipol Arena, il capitano reyerino in esclusiva a Sportmediaset ha confidato la sue impressioni sul gruppo di Spahija verso il primo appuntamento ufficiale stagionale.

Quali sensazioni avete in vista della prima partita ufficiale della stagione?

"Le sensazioni sono positive, abbiamo fatto un buon lavoro in questa preparazione atletica. Stiamo riuscendo a creare un ottimo gruppo, dovremo essere bravi a proseguire il percorso intrapreso. Ma sicuramente, col nostro allenatore e con la spinta di società e tifosi alle spalle, riusciremo a migliorarci giorno dopo giorno".

Sotto quale aspetto pensi che la squadra sia migliorata rispetto allo scorso anno?

"La Reyer è migliorata sotto tanti punti di vista, bisogna ancora imparare e comprenderci in diverse situazioni. È ancora presto per dirlo, ma i ragazzi sono tutti super, molto disponibili per lavorare e pronti per migliorarsi. Abbiamo tanta voglia".

Quale tra i nuovi compagni sei più curioso di scoprire come impatterà con la pallacanestro italiana?

"I ragazzi nuovi mi hanno impressionato tutti molto positivamente. Sono grandi atleti, grandi giocatori e ottime persone. Si sono inseriti subito benissimo nel gruppo, nessuno escluso".

© Ufficio Stampa

"Come sempre, giocare contro Milano e Bologna significa competere contro giocatori di altissimo livello. Senza nulla togliere alle altre squadre, ma scendere in campo contro uno come Mirotic è sempre entusiasmante. In Supercoppa dovremo stare molto attenti a Milano".