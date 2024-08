Venezia, Spahija alza l'asticella: "Playoff EuroCup? Obbligatorio"

OBIETTIVI REYER

Il coach ha elogiato il lavoro fatto per sostituire Spissu e Tucker con Munford ed Ennis: "Grande sforzo per completare il roster"

© Ufficio Stampa Nella prima conferenza stagionale della Reyer Venezia, ritrovatasi al Taliercio, hanno preso parola Federico Casarin e, soprattutto, Neven Spahija. Il coach, alla seconda estate completata da reggente della panchina lagunare, non ha mostrato grandi cambiamenti rispetto alla postura che siamo abituati a riconoscergli: schietto, anche nell'indicare gli obiettivi e le prime sensazioni del 2024/25 tra LBA ed EuroCup.

© Ufficio Stampa

UN'ESTATE COMPLICATA

"Abbiamo cambiato abbastanza il roster, penso che abbiamo fatto una buona squadra competitiva. Nonostante un mercato difficile, la società ha fatto un grande sforzo per completare il roster con giocatori di livello, che ci fanno sperare in una stagione competitiva con una pallacanestro di alto livello e la speranza di poter anche fare meglio rispetto alla scorsa. Abbiamo costruito la squadra intorno al nostro sistema di gioco. Abbiamo scelto i giocatori in base al tipo di pallacanestro con cui giocheremo. Fin da subito ho dato chiare indicazioni sul tipo di giocatori che volevo avere nel roster e la società è stata molto brava e abile nel firmare giocatori con caratteristiche molto adatte al sistema di gioco che vogliamo attuare sul parquet".

IL CONFRONTO CON L'EUROCUP

"Quest'anno i prezzi sono lievitati anche perché ci sono squadre di Eurocup, come l'Hapoel Tel Aviv, che hanno costruito roster da Eurolega. Noi però siamo riusciti a sostituire i nostri giocatori che sono andati via con i giocatori che volevamo fin dall'inizio. Con il roster di quest'anno, diventa obbligatorio disputare i playoff di Eurocup".

© Ufficio Stampa

DA SPISSU-TUCKER A ENNIS-MUNFORD

"Se perdi Spissu, play della Nazionale, o un Tucker che in termini di atletismo non ha eguali, non è facile sostituirli. Ma Tyler Ennis e Xavier Munford sono persone giuste per farlo. Sono completamente diversi, ma hanno qualità per prendere i loro posti e fare ciò che io desidero e che è nella mia idea di pallacanestro. Per me sono due giocatori molto importanti. E in questa nuova stagione avremo la possibilità di tirare meglio, perché abbiamo scelto giocatori con alte percentuali al tiro come, appunto, Munford".

© Ufficio Stampa

UN ROSTER COMPLETO ED ESPERTO

"Anche Moretti sarà un ottimo innesto per il nostro sistema di gioco. Lever, Wheatle e Fernandez hanno già dimostrato nel campionato italiano il loro potenziale, penso che possano dare un grande contributo alla squadra. Noi siamo una squadra che vuole giocare con pace. Anche lo scorso anno abbiamo mostrato una pallacanestro divertente. Abbiamo avuto tanti problemi con gli infortuni, giocando per tempo con solo un lungo ovvero Tessitori. Quest'anno iniziamo con un roster più completo".