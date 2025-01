Owens schiaccia anche le voci di mercato: contro Scafati ventello da sogno

Prova che arriva dopo le parole di qualche giorno fa del GM Andrea Conti. "Con lui parliamo quotidianamente, c'è qualche insofferenza legata a questioni tattiche, ma Tariq non si è mai tirato indietro e sta lavorando molto bene. Non ci ha mai detto di volersene andare, se lo dovesse fare cercheremo di capire come muoverci. Di sicuro l'intenzione non è quella di farlo arrivare a una nostra diretta rivale come Napoli, ma eventualmente all'estero".