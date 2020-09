Supercoppa Italiana: tutto facile per Pesaro, +44 sulla Virtus Roma

La Carpegna Prosciutto Pesaro inaugura la terza giornata del girone D con una netta affermazione sulla Virtus Roma. 104-60 il punteggio finale a favore degli uomini di Jasmin Repesa, che senza lo squalificato Delfino trovano punti pesanti da Drell (22) e Robinson (13). Pesaro si rifà così della sconfitta contro Sassari ottenendo la seconda vittoria nel torneo, mentre per Roma è buio pesto: tre ko in altrettante partite.