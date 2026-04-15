Volley, A1 femminile: Conegliano batte Milano e va sul 2-0 in finale scudetto
La Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si aggiudica anche gara 2 di finale scudetto di Serie A1 di volley femminile contro la Numia Vero Volley Milano. All'Allianz Cloud, nel capoluogo lombardo, la partita si chiude sullo 0-3 sotto gli occhi del ct della Nazionale, Julio Velasco. Questi i parziali: 21-25, 19-25, 18-25. Per le Pantere allenate da Daniele Santarelli, che puniscono qualsiasi errore delle avversarie, brilla la solita Isabelle Haak, autrice di 22 punti. Non bastano alle milanesi i 15 punti messi a terra da Paola Egonu. Gara 3 di finale, che potrebbe essere decisiva, si giocherà al PalaVerde di Villorba (Treviso) domenica alle 18.