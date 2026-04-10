Leo Dell'Orco conferma i contatti tra Olimpia e Oaktree ma aggiunge: "Niente di concreto"

© Olimpia Milano
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Il presidente del club milanese: "L'impegno del club resta con Eurolega, vediamo gli sviluppi con Nba Europe"
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Tra l'Eurolega e la suggestione Nba Europe. Il presidente dell'Olimpia Pantaleo Dell'Orco conferma i contatti con Oaktree ma non dà certezze su un futuro del club milanese nella nuova Lega: "Non c'è niente di concreto, sono solo parole al momento". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Fondazione Giorgio Armani e del consiglio di amministrazione di Olimpia Milano, in riferimento alle voci su una presunta trattativa con il fondo proprietario dell'Inter, per la cessione di quote del club di basket, 31 volte campione d'Italia.
"L'impegno dell'Olimpia Milano - aggiunge Dell'Orco in merito alla posizione del club sullo sbarco della Nba in Europa - resta con Eurolega, vediamo come si svilupperanno le trattative tra Nba Europe e la stessa Eurolega". Milano possiede una licenza per giocare in Eurolega fino al 2036. Nelle scorse ore il Ceo di Eurolega Chus Bueno ha incontrato informalmente il dirigente Nba George Aivazoglou durante Fenerbahce-Real Madrid: i due dovrebbero sedersi attorno a un tavolo per un vertice formale il prossimo 28 aprile per discutere insieme il possibile assetto della principale competizione europea.