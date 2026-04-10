Leo Dell'Orco conferma i contatti tra Olimpia e Oaktree ma aggiunge: "Niente di concreto"

Tra l'Eurolega e la suggestione Nba Europe. Il presidente dell'Olimpia Pantaleo Dell'Orco conferma i contatti con Oaktree ma non dà certezze su un futuro del club milanese nella nuova Lega: "Non c'è niente di concreto, sono solo parole al momento". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Fondazione Giorgio Armani e del consiglio di amministrazione di Olimpia Milano, in riferimento alle voci su una presunta trattativa con il fondo proprietario dell'Inter, per la cessione di quote del club di basket, 31 volte campione d'Italia.