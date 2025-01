A margine della rimonta subita in EuroCup ad Ankara (84-81), coach Neven Spahija ha commentato così la prestazione della sua Reyer Venezia: "Non abbiamo giocato in modo consistente nell'ultima frazione, come abbiamo fatto nei primi tre quarti. Complimenti al Turk Telekom Ankara, ma non posso dire niente ai miei giocatori".