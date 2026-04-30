Tennis, Internazionali di Roma: Tsitsipas, Pegula e Muchova incontrano i tifosi da adidas
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adidas è orgogliosa di annunciare un'attivazione esclusiva che porterà l'emozione e l'energia del tennis nel cuore della capitale. In un'imperdibile celebrazione che fonde sport, arte e l'anima della Città Eterna, il Brand Center adidas di Via del Corso si prepara ad accogliere tutti gli appassionati per un'esperienza unica in concomitanza con la vibrante stagione tennistica romana.
In occasione del torneo internazionale di tennis a Roma, il Brand Center adidas si trasforma, preparandosi a diventare il punto di riferimento per il tennis in città. Il progetto è frutto della collaborazione con l'illustratrice italiana Claudia Locurcio, la cui ricerca artistica è profondamente ispirata dalla dinamicità e dall'eleganza del tennis. La sua visione, capace di catturare movimento e stile, si concretizzerà in un linguaggio visivo distintivo che prenderà vita tramite i disegni 3D sulle vetrine del Brand Center di Via del Corso, per le strade di Roma e sui capi dei consumatori che per l’occasione potranno essere personalizzati con esclusive patches create dall’illustratrice.
A rendere ancora più unica l’esperienza in store saranno gli allestimenti che richiamano il mondo del tennis. All'interno, una pallina da tennis brandizzata adidas da 1,5 metri di diametro sarà il cuore di un'area pensata per immergere il visitatore nell'atmosfera del gioco, con richiami ai campi in terra rossa e ispirati all’architettura romana.
Serve the Night: l'evento esclusivo per celebrare la community del tennis insieme ai Global Ambassador adidas
adidas celebra Roma e i tennis con l'evento "Serve the Night", una serata esclusiva dedicata alla community dei tanti amanti del tennis che si svolgerà il 4 maggio 2026, alle ore 19:30, presso il Brand Center adidas in Via del Corso 132. La serata, animata dalla musica di un DJ set, vedrà diversi Global Ambassador adidas, tra cui gli atleti Stefano Tsitsipas, Jessica Pegula e Karolina Muchova, dialogare con il pubblico, rendendo l’evento un'occasione unica per vivere e condividere la passione per il tennis, in un'atmosfera che celebra il profondo legame tra sport, creatività e cultura.
Tra le attività proposte, i partecipanti potranno mettersi alla prova con quiz a tema e sfidarsi in mini-tornei di ping-pong. La serata offrirà un'occasione speciale di interazione e aggregazione tra gli appassionati, con la possibilità di ricevere esclusivi gadget e souvenir come palline da tennis autografate, patch in edizione limitata e pins collezionabili, autentici ricordi della serata.
Questo evento rafforza l'impegno di adidas nel creare esperienze che vadano oltre la semplice performance sportiva, diventando veri e propri momenti culturali e di aggregazione. L'attivazione, in occasione della vibrante stagione tennistica romana, sarà un'opportunità unica per celebrare il tennis e l'identità della città, unendo la community in una passione condivisa per lo sport, l'arte e lo stile, con l'energia inconfondibile di Roma.