Tennis, Internazionali di Roma: Tsitsipas, Pegula e Muchova incontrano i tifosi da adidas

In occasione del torneo internazionale di tennis a Roma, il Brand Center adidas si trasforma, preparandosi a diventare il punto di riferimento per il tennis in città. Il progetto è frutto della collaborazione con l'illustratrice italiana Claudia Locurcio, la cui ricerca artistica è profondamente ispirata dalla dinamicità e dall'eleganza del tennis. La sua visione, capace di catturare movimento e stile, si concretizzerà in un linguaggio visivo distintivo che prenderà vita tramite i disegni 3D sulle vetrine del Brand Center di Via del Corso, per le strade di Roma e sui capi dei consumatori che per l’occasione potranno essere personalizzati con esclusive patches create dall’illustratrice.