Venezia, sfumato Simpson si vira verso altri due USA

Stando a quanto riportato da La Nuova di Venezia e Mestre, la Reyer avrebbe deciso di non insistere ulteriormente nella trattativa che avrebbe portato Zavier Simpson in Laguna, specialmente dopo l'inserimento dell'ASVEL. Per il ruolo di play e guardia titolari, la squadra di mercato orogranata starebbe quindi pensando a RJ Cole (Rytas Vilnius, che ha superato l'ex Fenerbahce Skylar Mays nelle preferenze) e Mark Smith (guardia 25enne reduce, dopo le esperienze in Germania e a Zaragoza, da un'annata al Nagasaki Velca in Giappone).