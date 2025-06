NBA, stanotte il Draft: tanto talento, tutti dietro a Cooper Flagg

Come successo nel 2023, quando i San Antonio Spurs accolsero in Texas Victor Wembanyama, anche quest’anno ci sono pochissimi dubbi su chi sarà la prima scelta assoluta. L’ala di Duke Cooper Flagg viene visto unanimemente come un talento generazionale, capace di dare una svolta a una franchigia NBA. Destino ha voluto che saranno i Dallas Mavericks ad accogliere il talento di Flagg, pochi mesi dopo la discussa e contestata trade con cui i Mavs hanno rinunciato a Luka Doncic. Dallas aveva poco più dell’1% di possibilità di ottenere la prima scelta assoluta, il GM Nico Harrison ha avuto bisogno di un gran colpo di fortuna per far dimenticare ai tifosi l’addio dello sloveno. Flagg è un’ala in grado di fare praticamente qualsiasi cosa nella metà campo offensiva, dalla capacità di crearsi un tiro in qualsiasi momento a guidare l’attacco, cosa che dovrà fare visto l’infortunio che terrà fuori Kyrie Irving per buona parte della Regular Season. Al contrario di quanto successo nello scorso Draft, dove non solo mancava la stella ma si vedeva poco talento anche alle spalle della prima scelta assoluta, quest’anno di talento ce n’è molto. A cominciare da Dylan Harper, probabile seconda scelta assoluta che salvo sorprese giocherà proprio con Wemby a San Antonio. Guardia versatile, capace di guidare l’attacco con ottime qualità di playmaking, Harper sarebbe stato sicuramente la prima scelta assoluta nello scorso Draft. La presenza di Cooper Flagg lo farà scendere di una posizione, ma il prodotto di Rutgers sarà uno dei protagonisti della NBA per i prossimi anni.