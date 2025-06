Virtus, rinnovo annuale per Brandon Taylor

Brandon, arrivato a Bologna a metà maggio, ha iniziato la sua avventura in maglia Virtus con l’inizio dei playoff mettendosi subito a disposizione di coach Dusko Ivanovic. Taylor ha rappresentato uno dei punti di forza del cammino playoff dei bianconeri a partire dalla semifinale contro Milano (12 punti e 7 assist in Gara3, 6 punti e 6 assist in Gara4 al Forum) e in finale contro Brescia, culminata con i 19 punti e 6 assist nella decisiva Gara3 che ha regalato il diciassettesimo scudetto alla Virtus. Talento offensivo, gestione ma anche dedizione difensiva quello che Brandon ha portato fin qui nella sua esperienza con la V Nera e che continuerà a dare anche nella prossima stagione".