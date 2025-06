Nba Finals: Oklahoma festeggia il suo primo titolo, Indiana ko in gara-7

Tutto era in gioco dopo la splendida gara-6 vinta dagli Indiana Pacers, ma non solo Siakam e compagni a uscire vittoriosi dalle Finals Nba. Una prestazione dominante consegna infatti il primo titolo agli Oklahoma City Thunder, letali nella ripresa e semplicemente imbattibili in casa, dove sono stati in svantaggio per pochissimi minuti durante la serie: 103-91 il punteggio finale. L'avvio sembra incoraggiante per i Pacers, che però subiscono un colpo immediato: Tyrese Haliburton va ko dopo 9 punti in 7 minuti, rottura del tendine d'Achille confermata dal padre a bordocampo. Entra così stabilmente in campo TJ McConnell, che porta energia a una squadra stordita dall'infortunio della sua stella. Il margine è risicato al termine del primo quarto (25-22) e, addirittura, dopo la metà di gara guida Indiana: punteggio di 48-47 per gli ospiti. Nel terzo quarto, però, l'assenza di Haliburton nelle rotazioni si fa sentire. Siakam e McConnell, commoventi nella loro lotta contro i mulini a vento vestiti nei colori Thunder, non riescono a tenere viva la propria squadra. Al tempo stesso, Shai Gilgeous-Alexander fa decollare Okc fino al vantaggio per 81-68.