Zandalasini: "Italia-Belgio? Continueremo sempre a sognare"

Al sito della FIBA, il #9 azzurro ha parlato in vista della storica semifinale che attende l'Italia agli Europei femminili in corso ad Atene: "Negli ultimi 30 anni, la Nazionale italiana non è mai arrivata in semifinale. Non so cosa ci sia di diverso quest’anno, semplicemente ci crediamo. Siamo stanche di deludere. Questo lo facciamo anche per noi stesse, oltre che per chi non ha creduto in noi. Questo è un gruppo straordinario. Amo questa squadra: ci siamo meritate questo traguardo, abbiamo lottato tantissimo. Sono orgogliosissima. Le gare a Bologna ci hanno dato una spinta decisiva, è stato incredibile giocare lì e fondamentale per ottenere queste 4 vittorie. Podio? Non sappiamo cosa succederà, ma di sicuro continueremo sempre a sognare".