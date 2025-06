Milos Teodosic si ritira dalla pallacanestro giocata

Non voglio nominare singoli individui, momenti decisivi o partite fondamentali... perché ognuno di quei “dettagli” — ogni allenatore e ogni compagno di squadra — è stato importante per la mia carriera.

La mia gratitudine più profonda va alla mia famiglia. Sono il mio più grande orgoglio. Ultimamente ho capito che il tesoro più grande della mia carriera da giocatore è questo: avrò qualcosa da mostrare ai miei figli! Basta che crescano ancora un po’... Nei loro occhi, e per loro, io sono — e sarò sempre — il più realizzato.

Non voglio commettere un fallo personale alla fine, quindi ecco un messaggio collettivo: grazie infinite a ogni singolo compagno di squadra — davvero a ognuno di voi. Mi avete reso un giocatore migliore. Lo ricordo bene.

Tutti giochiamo per i tifosi, e grazie a loro. Quindi, un sentito grazie anche a loro. Ho apprezzato gli applausi e il sostegno. Le critiche mi hanno motivato, i fischi mi hanno reso più forte. A prescindere dalla fedeltà di club, un tifoso merita sempre rispetto da parte di noi che scendiamo in campo per lui.

Durante la mia carriera non ho letto molti commenti né dato troppo peso ai social, ma ho sentito ogni respiro sugli spalti — e ogni silenzio. È lì che nasce l’ispirazione. È quello che ti spinge a diventare migliore.