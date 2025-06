Italia-Turchia 76-74 d.t.s., azzurre in semifinale a Eurobasket dopo 30 anni

L'ultima semifinale della storia di Eurobasket per l'Italia risaliva al 17 giugno 1995, con la vittoria sulla Slovacchia a Brno e la successiva sconfitta in finale con l'Ucraina. La presenza tra le prime 4 di Eurobasket certifica inoltre la presenza dell'Italia almeno ai tornei di qualificazione per i Mondiali 2026 in Germania: con 5 posti rimanenti per le squadre europee (Germania già qualificata come paese ospitante, Cechia e Ungheria col pass ottenuto nei Pre-Qualifying Tournament della scorsa estate), la top-4 delle Azzurre garantisce un pass per la competizione che si svolgerà nel marzo 2026 (avversarie e date ancora da definire). La qualificazione diretta ai Mondiali arriverebbe solo conquistando Eurobasket.