Olimpia Milano, al via la stagione dei Campioni d'Italia

È scattata stamattina la preseason dell'EA7 agli ordini di Ettore Messina. 4 amichevoli e 2 scrimmage prima della Supercoppa

© Ufficio Stampa La stagione dell’Olimpia è cominciata ufficialmente alle 11:30 all’Unipol Forum con il roster al completo, fatto inusuale di questi tempi. 15 giocatori su 15 presenti, tutti hanno svolto tutto l’allenamento di circa 95 minuti. Nessuna esigenza di inserire aggregati per tappare delle falle come accaduto spesso in passato a causa del calendario delle nazionali. Il menu della prestagione prevede una settimana di allenamenti e infine sabato lo scrimmage a porte chiuse contro Varese.

Coach Ettore Messina ha diretto quindi il primo allenamento per la sesta stagione consecutiva. Né in Serie A e neppure in EuroLeague ci sono allenatori da più tempo al vertice di una squadra. Entra in questa stagione con un record in campionato di 136-44, pari al 75.6% di vittorie. Shavon Shields è il giocatore da più tempo a Milano: comincia la sua quinta stagione in biancorosso: il capocannoniere di EuroLeague nella storia del club è a due presenze dalle 100 in maglia Olimpia in Europa. Tra gli italiani, Pippo Ricci è il veterano: comincia la sua quarta stagione milanese. Ovviamente, senza contare gli anni al settore giovanile di Giordano Bortolani. Tra i nuovi gli unici con esperienza italiana sono Zach LeDay e Ousmane Diop; in EuroLeague sono debuttanti Dimitrijevic, Brooks, McCormack e lo stesso Diop.

© Ufficio Stampa

Ovviamente, si tratta di una squadra profondamente rinnovata: ad esempio, in EuroLeague i confermati hanno prodotto il 47.3% dei punti segnati complessivamente la passata stagione. E l’età media è scesa attorno ai 28 anni per giocatore, e solo per la presenza del 37enne Fabien Causeur.

© Ufficio Stampa

L’Olimpia giocherà quattro amichevoli ufficiali più due scrimmage prima della Supercoppa di Bologna.

Ecco il programma

Sabato 31 agosto: Milano, Unipol Forum-palestra di allenamento; Olimpia Milano-Varese (ore 17:00, porte chiuse)

Mercoledì 4 settembre: Tortona; Tortona-Olimpia Milano (ore 18:30)

Venerdì 6 settembre: Milano, Unipol Forum-palestra di allenamento; Olimpia Milano-Brescia (ore 17:00, porte chiuse)

Domenica 8 settembre: Vigevano; Olimpia-Hapoel Gerusalemme (ore 18:00)

Sabato 14 settembre: Creta, semifinale; Olimpia Milano-Fenerbahce Istanbul (ore 18:00)

Domenica 15 settembre: Creta, finale: Olimpia Milano-Virtus Bologna/Olympiacos Pireo

Sabato 21 settembre: Bologna, Unipol Arena: Olimpia Milano-Reyer Venezia (ore 18:00)

Eventuale Domenica 22 settembre: Bologna, Unipol Arena: Olimpia Milano-Virtus Bologna/Gevi Napoli (ore 18:00)