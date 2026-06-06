Serie A: Venezia elimina Bologna, sarà finale scudetto contro Milano

Sarà Venezia a sfidare Milano nella finale della Serie A di basket 2025/26. La Reyer fa sua 90-83 gara-4 contro Bologna al Taliercio ed elimina i Campioni d’Italia in carica, chiudendo sul 3-1 la serie contro le Vu Nere. Trascinati da Cole (30 punti) e Tessitori (22), i veneti sfruttano il primo match point a disposizione davanti al proprio pubblico e riescono a tornare all’ultimo atto del campionato per la prima volta dal 2019, tenendo vivo il sogno scudetto.
LA PARTITA
Forte del 2-1 accumulato nelle tre sfide precedenti, Venezia torna sul parquet del Taliercio con la possibilità di chiudere ogni discorso nella serie contro Bologna e volare in finale. La Reyer prova allora a indirizzare il match sui propri binari già dal quarto inaugurale, ma riesce a chiudere i primi dieci minuti di gara avanti di un solo punto, al termine di una frazione molto equilibrata. Il secondo quarto inizia infatti sul 24-23 per i veneti, che subiscono però il sorpasso degli emiliani nei minuti seguenti. Le Vu Nere toccano pure il +10, presentandosi poi all’intervallo sul 42-37. Venezia accusa il colpo e al rientro sul parquet vede ampliarsi nuovamente il gap a proprio sfavore, con Bologna che si spinge addirittura sul +12: a seicento secondi dal termine della partita, il tabellone recita 69-57 per la squadra di Jakovljevic.
Cole e Tessitori riescono però a tenere a galla la Reyer e a passare al contrattacco nel quarto decisivo, pareggiando prima sull’81-81 e andando poi a vincere 90-83. I ragazzi di coach Spahija si prendono così gara-4, chiudono la serie sul 3-1 ed eliminano i Campioni d’Italia in carica, ritrovando la finale Scudetto per la prima volta dal 2019. Sarà dunque Venezia a contendere il titolo a Milano: si parte da gara-1 di giovedì 11 giugno.