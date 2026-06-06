Serie A: Venezia elimina Bologna, sarà finale scudetto contro Milano

Cole e Tessitori riescono però a tenere a galla la Reyer e a passare al contrattacco nel quarto decisivo, pareggiando prima sull’81-81 e andando poi a vincere 90-83. I ragazzi di coach Spahija si prendono così gara-4, chiudono la serie sul 3-1 ed eliminano i Campioni d’Italia in carica, ritrovando la finale Scudetto per la prima volta dal 2019. Sarà dunque Venezia a contendere il titolo a Milano: si parte da gara-1 di giovedì 11 giugno.