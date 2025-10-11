Serie A: Milano torna alla vittoria, 94-61 nel derby contro Varese

OPENJOBMETIS VARESE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-94

L’Itelyum Arena di Masnago fa da sfondo al 192° derby lombardo tra Varese e Milano, sfida che vede l’Olimpia aprire lo score con un parziale di 5-0. Spinta da Ellis e da Brooks, l’EA7 allunga quindi sul +14, andando poi a chiudere il quarto d’apertura avanti 28-17. Librizzi e Alviti provano a tenere in scia i padroni di casa, ma l’Armani continua a macinare punti grazie alla sua panchina, mentre quella varesina non risponde con altrettanta efficacia. Il secondo quarto vale allora un nuovo +19 per i meneghini, che si presentano poi all’intervallo sul punteggio di 50-32 a proprio favore. Milano si mette, allora, ad amministrare il vantaggio accumulato e vola pure sul +24, affacciandosi agli ultimi dieci minuti di partita avanti 74-52. La frazione finale non presenta poi sorprese e termina sul 94-61. L’Olimpia trova quindi la prima vittoria in questa Serie A e si mette alle spalle una striscia negativa di tre sconfitte tra campionato ed Eurolega. Le Scarpette Rosse salgono così a 2 punti, gli stessi di Varese.



IL TABELLINO

Openjobmetis Varese – Moody 0 (0/4, 0/4 da 3), Alviti 4 (0/2, 1/7, 1/2 tl), Nkamhoua 16 (5/8, 1/4, 3/7 tl), Assui 5 (1/3, 1/4 da 3), Moore 12 (6/9, 0/3 da 3); Librizzi 13 (0/2, 2/6, 7/8 tl), Freeman 11 (1/1, 3/6 da 3), Villa, Ladurner. N.e.: Bergamin, Prato. All.: Kastritis.

EA7 Emporio Armani Milano – Brown 13 (2/3, 3/6 da 3), Bolmaro 11 (2/6, 1/1, 4/4 tl), Booker 7 (1/3, 1/1, 2/2 tl), Shields 6 (0/1, 2/2 da 3), Ellis 12 (6/8); Mannion 9 (3/3, 0/1, 3/4 tl), Tonut 3 (1/3, 0/1, 1/2 tl), Brooks 20 (4/4, 4/8 da 3), Ricci 6 (0/2, 2/4 da 3), Flaccadori 2 (0/1, 2/2 tl), Dunston 3 (1/2, 1/2 tl), Diop 2 (1/1, 0/1, 0/2 tl). All.: Messina.