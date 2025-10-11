Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
SERIE A

Serie A: Milano torna alla vittoria, 94-61 nel derby contro Varese

L’Olimpia si mette alle spalle tre ko consecutivi tra campionato ed Eurolega: Brooks protagonista

11 Ott 2025 - 20:16
© X

© X

La 2ª giornata della Serie A di basket riporta il sorriso in casa dell’EA7 Emporio Armani Milano. La squadra di Messina fa suo il derby lombardo contro l’Openjobmetis Varese e torna così alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive accumulate tra campionato ed Eurolega. All’Itelyum Arena finisce 94-61 per l’Olimpia, con Brooks autore di 20 punti e Brow di 13. Ai varesini non bastano invece i 16 di Nkamhoua.

OPENJOBMETIS VARESE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-94
L’Itelyum Arena di Masnago fa da sfondo al 192° derby lombardo tra Varese e Milano, sfida che vede l’Olimpia aprire lo score con un parziale di 5-0. Spinta da Ellis e da Brooks, l’EA7 allunga quindi sul +14, andando poi a chiudere il quarto d’apertura avanti 28-17. Librizzi e Alviti provano a tenere in scia i padroni di casa, ma l’Armani continua a macinare punti grazie alla sua panchina, mentre quella varesina non risponde con altrettanta efficacia. Il secondo quarto vale allora un nuovo +19 per i meneghini, che si presentano poi all’intervallo sul punteggio di 50-32 a proprio favore. Milano si mette, allora, ad amministrare il vantaggio accumulato e vola pure sul +24, affacciandosi agli ultimi dieci minuti di partita avanti 74-52. La frazione finale non presenta poi sorprese e termina sul 94-61. L’Olimpia trova quindi la prima vittoria in questa Serie A e si mette alle spalle una striscia negativa di tre sconfitte tra campionato ed Eurolega. Le Scarpette Rosse salgono così a 2 punti, gli stessi di Varese.

IL TABELLINO
OPENJOBMETIS VARESE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 61-94 (17-28, 32-50, 52-74)
Openjobmetis Varese – Moody 0 (0/4, 0/4 da 3), Alviti 4 (0/2, 1/7, 1/2 tl), Nkamhoua 16 (5/8, 1/4, 3/7 tl), Assui 5 (1/3, 1/4 da 3), Moore 12 (6/9, 0/3 da 3); Librizzi 13 (0/2, 2/6, 7/8 tl), Freeman 11 (1/1, 3/6 da 3), Villa, Ladurner. N.e.: Bergamin, Prato. All.: Kastritis.
EA7 Emporio Armani Milano – Brown 13 (2/3, 3/6 da 3), Bolmaro 11 (2/6, 1/1, 4/4 tl), Booker 7 (1/3, 1/1, 2/2 tl), Shields 6 (0/1, 2/2 da 3), Ellis 12 (6/8); Mannion 9 (3/3, 0/1, 3/4 tl), Tonut 3 (1/3, 0/1, 1/2 tl), Brooks 20 (4/4, 4/8 da 3), Ricci 6 (0/2, 2/4 da 3), Flaccadori 2 (0/1, 2/2 tl), Dunston 3 (1/2, 1/2 tl), Diop 2 (1/1, 0/1, 0/2 tl). All.: Messina.

basket
serie a
olimpia milano
varese

Ultimi video

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:32
L'Olimpia non sbaglia

L'Olimpia non sbaglia: sua la Supercoppa

01:29
Olimpia ecco i nuovi

Ecco i nuovi dell'Olimpia

00:45
DICH ELLIS OLIMPIA DICH

Ellis: "Un onore giocare per l'Olimpia"

02:00
DICH TOTE' OLIMPIA DICH

Totè: "Ho scelto Milano per vincere"

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

I più visti di Basket

Serata amara per le italiane in Eurolega, cadono Bologna e Milano

NBA, la sciatica obbliga LeBron James a saltare l'inizio di stagione

Final Eight, Marigona incanta Torino

Altro che ritiro, la "decision" di Lebron James è una pubblicità per un alcolico

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

Milica Tasic, pallavolista serba, è la fidanzata di Luca Vildoza, playmaker argentino del Panathinaikos. 

Milica Tasic fa impazzire Luca Vildoza e tutta Atene

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico