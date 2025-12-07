Achille Polonara e la fiamma olimpica: "Vivo per miracolo, una settimana fa ero in carrozzina"

Per rivederlo in campo con la canotta della Dinamo Sassari serviranno ancora tempo e pazienza; la priorità assoluta resta la salute. Tuttavia, Polonara non ha mai smesso di sentirsi capitano. La recente visita ai compagni della Nazionale a Tortona e l'affetto ricevuto da tutto il mondo dello sport sono stati la benzina nel motore della sua ripresa. "Simili dimostrazioni mi danno la forza di non mollare", ha confessato, analizzando con lucidità anche il nuovo corso azzurro di Luca Banchi e le qualificazioni mondiali.