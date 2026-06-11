Serie A: Milano si prende gara-1 della finale Scudetto, Venezia battuta 100-80

LA PARTITA

L’Unipol Forum di Assago ospita gara-1 della finale Scudetto tra Milano e Venezia, match che vede LeDay azzannare immediatamente la Reyer con ferocia, grazie a una tripla e a una stoppata che fanno capire immediatamente come l’Olimpia voglia comandare su ambo i lati del campo fin dalla palla a due. Tessitori prova allora a guidare la reazione ospite, ma le Scarpette Rosse giocano un basket nettamente superiore e chiudono avanti 24-15 il quarto iniziale. Con Mannion e Brooks micidiali al tiro e la coppia Bolmaro-Guduric a innescare la fisicità di un dirompente Diop, l’Armani fa ammattire l’Umana anche nel secondo parziale e scappa sul +21, mostrando una fluidità di gioco impressionante, sia per qualità che efficienza. Alla partita si iscrivono pure Ellis e Shields e la squadra di coach Poeta si presenta all’intervallo sul 54-37. RJ Cole, Parks e Tessitori (che chiuderà con 26 punti) cercano allora di diminuire il gap di svantaggio per Venezia al ritorno sul parquet, ma l’EA7 tiene alto il ritmo e risponde a tono con Diop e Mannion, portandosi sullo score di 79-62 a dieci minuti dal termine. Nel quarto conclusivo, Milano deve dunque soltanto mettere la parola fine a una partita guidata con autorevolezza durante tutto il suo svolgimento e lo fa, vincendo gara-1 con il punteggio di 100-80.