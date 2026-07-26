Pallanuoto: Settebello di bronzo in Coppa del mondo, trofeo alla Grecia

Il Settebello batte l'Ausralia a Sydney 16-10 nella finale per il terzo posto della Coppa del mondo di pallanuoto e conquista il bronzo. Il trofeo mondiale va alla Grecia che nella finale per il primo posto supera l'Ungheria 15-14, dopo la 'remuntada' magiara (da 11-14 a 14-14). Cannella con cinque gol, Ferrerero con quattro e Condemi con tre sono i finalizzartori principali; Nicosia va in porta dal primo minuto e il capitano degli azzurri Del Lungo sostiene i compagni dalla panchina, pronto a entrare in acqua qualora ce ne fosse bisogno; Cassia e Carnesecchi spendono tutti e tre i falli a disposizione per difendere le imbucate avversarie. Gioco e abnegazione, pressing e velocità - fa sapere la Federnuoto - pagano gli azzurri che col passare dei minuti rendono sempre meno pericolosa la manovra australiana. Ferrero chiude i conti dai cinque metri a un secondo dalla sirena.