Scherma, Mondiali: Di Veroli argento nella spada, in finale si impone lo svizzero Malcotti

Davide Di Veroli è medaglia d'argento nella spada individuale ai Mondiali di scherma in corso ad Hong Kong: è il terzo podio per l'Italia dopo gli argenti di sabato di Filippo Macchi e Giulia Rizzi. Il romano Di Veroli è stato sconfitto in finale dallo svizzero Lucas Malcotti, col punteggio di 12-11. Il 24enne romano delle Fiamme Oro aveva costruito il suo percorso verso la finale con una serie di prestazioni di alto livello. Dopo aver superato il marocchino Houssam Elkord (15-12) e il kazako Vadim Sharlaimov (15-13), negli ottavi ha eliminato il francese Alexandre Bardenet, rimontando nel finale e imponendosi 14-12. Ancora più spettacolare il quarto di finale contro il giapponese Ryu Matsumoto: sotto di quattro stoccate a 21 secondi dalla conclusione, Di Veroli ha completato una clamorosa rimonta, pareggiando i conti e trovando alla priorità la parata e risposta decisiva per il 14-13. Poi battuto in semifinale 15-13 il giapponese Masaru Yamada. Nella sfida decisiva il ko.