Serie A: Milano batte Venezia al Forum, 101-88 nel segno di Brooks

L’Olimpia dimentica la sconfitta in Eurolega superando la Reyer in campionato: protagonisti anche Booker e Shields

26 Ott 2025 - 18:05

Prosegue la rincorsa in campionato dell’EA7 Emporio Armani Milano. L’Olimpia supera 101-88 l’Umana Reyer Venezia all’Unipol Forum nella 4ª giornata della Serie A di basket e infila così la terza vittoria consecutiva, allontanando sempre di più i dubbi che erano derivati dalla sconfitta contro Tortona nel turno d’esordio. Coach Messina si gode un Brooks da 23 punti, così come Booker e Shields. Spahija deve accettare invece la seconda sconfitta.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UMANA REYER VENEZIA 101-88
Milano e Venezia si sfidano all’Unipol Forum, palazzetto in cui l’Olimpia prova a imprimere fin da subito il proprio ritmo alla gara. Spinte da Shields e Booker, le Scarpette Rosse si portano sul +7, ma Parks e compagni riescono a ricucire il gap, stoppando il primo tentativo di allungo meneghino e passando quindi al sorpasso. L’EA7 trova però un nuovo sussulto sul finale del primo quarto e lo manda in archivio con il risultato di 20-17 a proprio favore, grazie alla tripla di Brooks. Un copione simile si ripete poi anche nel secondo quarto: Milano allunga sul +9, poi viene rimontata e sorpassata da Venezia, che cede però al 50-49 con cui i meneghini si presentano all’intervallo. Il break che spacca l’equilibrio l’Armani lo trova allora nell’ultimo minuto del terzo quarto, quando vola sull’82-72, trascinata da Dunston e Brooks. La Reyer accusa il colpo e non rientra più, con Milano che vince quindi 101-88 e infila la terza vittoria consecutiva in campionato. L’Olimpia sale così a 6 punti e lascia Venezia a 4.

IL TABELLINO
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UMANA REYER VENEZIA 101-88 (20-17, 50-49, 82-72)
EA7 Emporio Armani Milano – Ellis 2 (1/3, 0/2, 0/0 tl), Bolmaro 6 (1/4, 0/0, 4/4 tl), Shields 23 (5/6, 3/4, 4/4 tl), Ricci 9 (0/0, 3/3, 0/0 tl), Booker 23 (5/9, 3/5, 4/4 tl); Brooks 23 (5/6, 3/7, 4/5 tl), Guduric 9 (2/5, 1/4, 2/2 tl), Dunston 4 (1/1, 0/0, 2/2 tl), Tonut 2 (0/0, 0/0, 2/2 tl), Totè 0 (0/1, 0/0, 0/4 tl), Mannion. N.e.: Flaccadori. All.: Messina
Umana Reyer Venezia – Bowman 15 (1/3, 2/4, 7/7 tl), Cole 13 (3/5, 1/5, 4/4 tl), Horton 2 (1/3, 0/0, 0/0 tl), Wiltjer 10 (2/2, 2/6, 0/0 tl), Parks 14 (4/7, 2/5, 0/0 tl); Candi 10 (0/0, 2/2, 4/5 tl), Nikolic 6 (2/4, 0/1, 2/4 tl), Tessitori 2 (0/2, 0/1, 2/2 tl), Lever 3 (1/1, 0/0, 1/2 tl), Wheatle 4 (1/2, 0/0, 2/2 tl), Valentine 9 (0/5, 3/3, 0/0 tl), De Nicolao 0 (0/0, 0/1, 0/0 tl). All.: Spahija

