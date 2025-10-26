Serie A: Milano batte Venezia al Forum, 101-88 nel segno di Brooks

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-UMANA REYER VENEZIA 101-88

Milano e Venezia si sfidano all’Unipol Forum, palazzetto in cui l’Olimpia prova a imprimere fin da subito il proprio ritmo alla gara. Spinte da Shields e Booker, le Scarpette Rosse si portano sul +7, ma Parks e compagni riescono a ricucire il gap, stoppando il primo tentativo di allungo meneghino e passando quindi al sorpasso. L’EA7 trova però un nuovo sussulto sul finale del primo quarto e lo manda in archivio con il risultato di 20-17 a proprio favore, grazie alla tripla di Brooks. Un copione simile si ripete poi anche nel secondo quarto: Milano allunga sul +9, poi viene rimontata e sorpassata da Venezia, che cede però al 50-49 con cui i meneghini si presentano all’intervallo. Il break che spacca l’equilibrio l’Armani lo trova allora nell’ultimo minuto del terzo quarto, quando vola sull’82-72, trascinata da Dunston e Brooks. La Reyer accusa il colpo e non rientra più, con Milano che vince quindi 101-88 e infila la terza vittoria consecutiva in campionato. L’Olimpia sale così a 6 punti e lascia Venezia a 4.