Basket, i risultati di oggi: l'Olimpia Milano torna a vincere, Napoli e Cantù ko

L’Olimpia ritrova il successo in campionato: Dolomiti piegata 94-90. Cadono Cantù e Napolidi Redazione
© Getty Images
La 10ª giornata della Serie A di basket riporta la vittoria in casa Milano. L’Olimpia fa suo 94-90 il big match contro la Dolomiti Energia Trentino in scena all’Unipol Forum, con Peppe Poeta che bagna così con un successo il suo esordio come head coach dell’EA7 in campionato (lo aveva già fatto in Eurolega). L’Umana Reyer Venezia festeggia invece 101-95 contro l’Acqua S.Bernardo Cantù, mentre l’Apu Old Wild West Udine batte 78-71 la Guerri Napoli.
EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 94-90
L’Unipol Forum fa da sfondo al big match tra Milano e Trento, sfida che vede l’Olimpia portare in panchina ben tre Under 19 (Samuele Miccoli, Mattia Ceccato, Luca Bandirali) per via delle tante assenze, ma riuscire comunque a imporre il proprio gioco nella parte iniziale del primo quarto. Le Scarpette Rosse prendono in mano fin da subito le redini del gioco e si portano sul +10, ma la Dolomiti riesce a crescere con il passare dei minuti e ad accorciare sul -3. La frazione inaugurale si chiude infatti sul 26-23 per l’EA7, che torna poi a spingere nel secondo quarto: la squadra di Peppe Poeta si ricostruisce un vantaggio di 12 punti, prima di presentarsi all’intervallo sul 52-48. I trentini tornano però in campo con maggiore convinzione e si portano in vantaggio in avvio di terzo quarto, toccando anche il +5 nel finale di frazione. A dieci minuti dal termine la Dolomiti conduce infatti 73-68, risultato che si tramuta però nel 94-90 finale a favore di Milano. Grazie anche ai 22 punti di LeDay, l’Olimpia ritrova così la vittoria in campionato e sale a 12 punti: Peppe Poeta bagna quindi con un successo il suo esordio in Serie A come head coach dell’EA7. Resta invece a 8 punti Trento, nonostante una buona partita.
UMANA REYER VENEZIA-ACQUA S.BERNARDO CANTÙ 101-95
Venezia accoglie Cantù al Taliercio, dove i veneti dominano il quarto d’apertura. La Reyer sale rapidamente sul +13 e manda poi in archivio il primo periodo sul 36-26, scappando quindi sul +17 nel secondo quarto. Gli ospiti sembrano accusare il colpo, ma riescono a limitare i danni, accorciando sul -10 prima dell’intervallo: al concludersi delle prime due frazioni Venezia guida dunque il risultato 61-51. L’Umana è in controllo del match e nel terzo quarto aumenta pure i giri del proprio motore, andando in fuga. I ragazzi di Spahija raggiungono il +21 e si presentano al quarto conclusivo sull’84-65. Cantù prova allora un disperato recupero nell’ultima frazione e rientra anche sul -3, ma è costretto poi ad arrendersi al 101-95 finale. Venezia infila il sesto successo consecutivo e sale a 16 punti, lasciando invece l’Acqua S.Bernardo a 6 punti: per i lombardi, cui non bastano i 24 punti di Sneed, è il terzo ko di fila.
APU OLD WILD WEST UDINE-GUERRI NAPOLI 78-71
Napoli fa tappa al PalaCarnera, dove è ospite di Udine. I padroni di casa approcciano la partita con un parziale di 6-0 e si spingono poi sulla doppia cifra di vantaggio, prima del rientro fino al -3 dei campani. Il primo quarto lo chiudono comunque avanti i friulani 27-21, che allungano poi nuovamente sul +10 nella seconda frazione, ma non scappano via. Napoli riesce a ricucire il tentativo di strappo per la seconda volta e a presentarsi con un solo possesso di ritardo all’intervallo: il tabellone alla pausa lunga recita infatti 41-39 per Udine. Al ritorno sul parquet, la formazione di Magro passa pure al contrattacco e si porta avanti nel risultato, toccando anche il +3, ma finisce nuovamente dietro al termine del terzo quarto, quando a condurre i giochi 63-55 è ancora l’Apu Old Wild West. La squadra di coach Vertemati non cavalca però l’onda positiva, tanto che Napoli impatta sul 69-69 nel finale del quarto quarto, rimandando ogni decisione agli ultimi possessi. Nel momento più caldo a Udine non tremano però le mani e ciò permette ai bianconeri di vincere 78-71. I friulani collezionano così la seconda vittoria consecutiva e salgono a 6 punti in campionato, grazie anche ai 27 punti messi a referto da Christon. Napoli resta invece a 8 punti.