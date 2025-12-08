Logo SportMediaset

Basket
basket

Basket, Serie A: Bologna risponde a Brescia, ok anche Varese

La Virtus travolge 92-77 Tortona e riaggancia la Germani, 87-79 per l’Openjobmetis sul campo di Cremona

08 Dic 2025 - 20:26
© X

© X

Si chiude la decima giornata di Serie A di basket: Bologna non sbaglia e travolge Tortona 92-77. La Virtus viene trascinata dai 19 punti di Morgan e fa segnare il nono successo stagionale, agganciando nuovamente Brescia in vetta alla classifica. In chiave salvezza vittoria importante per Varese, che in trasferta piega Cremona 87-79: Stewart (19 punti) e Alviti (17 punti) spingono l’Openjobmetis al terzo sigillo in stagione.

VIRTUS BOLOGNA-BERTRAM DERTHONA TORTONA 92-77
Tutto piuttosto facile per Bologna, che tra le mura casalinghe centra il nono successo in dieci appuntamenti piegando Tortona 92-77. Dopo l’equilibrio totale dei primi dieci minuti (20-20) gli emiliani mettono la freccia nel secondo periodo: 28 punti segnati e soltanto 15 subiti, con Morgan che sale in cattedra per arrivare al 48-35 all’intervallo. Il divario si amplia ancor di più dopo la pausa lunga: la Virtus manda cinque uomini in doppia cifra (Morgan, Diouf, Niang, Edwards e Alston), e a dieci minuti dalla fine il tabellino recita 80-57. Gli ospiti riducono sensibilmente lo svantaggio nell’ultimo quarto, ma alla fine le V-nere vincono abbastanza agilmente. Bologna torna in vetta insieme a Brescia (Virtus davanti per differenza canestri), quarta sconfitta per Tortona.

VANOLI CREMONA-OPENJOBMETIS VARESE 79-87
In chiave salvezza arriva una vittoria importante per Varese, 87-79 sul campo di Cremona. I padroni di casa aprono la sfida con un 11-0 di parziale, ma i loro avversari rientrano e addirittura sorpassano a fine primo quarto (22-17). Nei successivi dieci minuti regna l’equilibrio, con il punteggio che è in perfetta parità a metà gara (39-39). Willis prova a spingere la Vanoli dopo l’intervallo, ma gli ospiti restano a contatto: a seicento secondi dalla fine Cremona è sul +6. L’ultimo quarto è un piccolo grande capolavoro dell’Openjobmetis, che segna 30 punti concedendone solamente 16: Stewart (19 punti) e Alviti (17) mattatori assoluti per i biancorossi, che trovano il terzo successo stagionale. Quinta sconfitta per Cremona, al netto di cinque vittorie.

basket
virtus bologna

