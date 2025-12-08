Basket, Serie A: Bologna risponde a Brescia, ok anche Varese

VANOLI CREMONA-OPENJOBMETIS VARESE 79-87

In chiave salvezza arriva una vittoria importante per Varese, 87-79 sul campo di Cremona. I padroni di casa aprono la sfida con un 11-0 di parziale, ma i loro avversari rientrano e addirittura sorpassano a fine primo quarto (22-17). Nei successivi dieci minuti regna l’equilibrio, con il punteggio che è in perfetta parità a metà gara (39-39). Willis prova a spingere la Vanoli dopo l’intervallo, ma gli ospiti restano a contatto: a seicento secondi dalla fine Cremona è sul +6. L’ultimo quarto è un piccolo grande capolavoro dell’Openjobmetis, che segna 30 punti concedendone solamente 16: Stewart (19 punti) e Alviti (17) mattatori assoluti per i biancorossi, che trovano il terzo successo stagionale. Quinta sconfitta per Cremona, al netto di cinque vittorie.