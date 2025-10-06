Serie A: Bologna si prende il posticipo della prima giornata, 105-88 su Napoli

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-NAPOLI BASKETBALL 105-88

Bologna accoglie Napoli al PalaDozza, dove i Campioni d’Italia in carica sono i primi ad andare a punti con Diouf. Il quarto inaugurale è molto combattuto e si gioca a ritmi parecchio alti nei primi minuti, con emiliani e campani che rispondono colpo su colpo ai reciproci attacchi. Bologna riesce quindi a mettere a segno un parziale di 10-0 e ad allungare così sul +7, presentandosi poi all’apertura del secondo quarto sul punteggio di 25-19. A trascinare i virtussini nel primo parziale sono in particolar modo Diouf, Jallow e Alston, mentre tre le file di Napoli spiccano soprattutto Simms e Mitrou-Long. Nel secondo periodo l’attacco di coach Magro si inceppa però improvvisamente e la formazione di Ivanovic ne approfitta per scappare via. Bologna tocca il +18 grazie anche ai canestri di Morgan ed Edwards, mentre Niang si trova a gestire troppo presto un problema di falli. All’intervallo il tabellone recita quindi 51-32 per la Virtus, che manda in archivio il primo tempo con la tripla di Smailagic. I padroni di casa nel terzo quarto si mettono, dunque, ad amministrare il vantaggio accumulato e si presentano agli ultimi dieci minuti di gara avanti 72-56, nonostante il tentativo per rientrare in partita fatto da Simms e compagni. Bologna completa, allora, l’opera nell’ultimo quarto e vince 105-88, inaugurando così con un successo davanti ai propri tifosi il suo campionato. Napoli esce, invece, dal parquet sconfitto, ma consapevole di aver giocato una partita a tratti molto solida.



IL TABELLINO

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-NAPOLI BASKETBALL 105-88 (25-19, 51-32, 72-56)

Virtus Olidata Bologna – Pajola 9 (2/5 da 3, 3/4 tl), Alston 15 (4/7, 1/1, 4/6 tl), Diouf 10 (5/10), Jallow 11 (4/4, 0/2, 3/6 tl), Edwards 13 (1/2, 3/7, 2/2 tl); Morgan 16 (2/2, 3/4, 3/3 tl), Smailagic 13 (3/6, 3/6 da 3), Taylor 7 (0/1, 2/4, 1/2 tl), Niang 11 (2/4, 1/2 da 3), Hackett (0/1 da 3). N.e.: Baiocchi, Accorsi. All.: Ivanovic

Napoli Basketball – Mitrou-Long 12 (4/6, 1/7, 1/1 tl), Caruso 6 (2/4, 2/2 tl), Faggian (0/1 da 2), Simms 23 (2/4, 4/8, 7/8 tl), Bolton 11 (5/9, 0/2, 1/1 tl); Flagg 18 (7/10, 0/1, 4/4 tl), Croswell 16 (7/10, 2/4 tl), Treier 2 (1/1), El-Amin (0/1, 0/3 da 3), Gentile (0/1 da 2). N.e.: Saccoccia, Gloria. All.: Magro