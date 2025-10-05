Basket, Serie A: Milano cade all’esordio, Tortona si impone al Forum

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 71-74

Aperta bene la stagione con il successo in Supercoppa Italiana, Milano accoglie Tortona al Forum nella prima giornata della Serie A. Dopo il doveroso tributo al compianto Giorgio Armani, l’EA7 inaugura il quarto iniziale mettendo a segno i primi sei punti con Booker e LeDay, scappando poi rapidamente sul 12-3. La Bertram però riesce a ricucire gran parte del gap e a chiudere il primo parziale con un ritardo di soli quattro punti, grazie soprattutto a Hubb e Baldasso. Il secondo quarto inizia infatti sul 25-21 per Milano, risultato che all’intervallo diventa però di 45-44 per Tortona: gli ospiti riescono a replicare a tutti i tentativi di allungo dei meneghini e a portarsi poi in vantaggio per la prima volta proprio sulla sirena che chiude il primo tempo, con la penetrazione di Manjon. I piemontesi aprono bene anche il terzo quarto e salgono sul +15, sfruttando un’Olimpia che pare affaticata dal doppio appuntamento europeo avuto in settimana a Belgrado. Un canestro di Ricci riesce però a sbloccare Milano e le Scarpette Rosse tornano a correre, accorciando sul -9. L’ultimo parziale di gara comincia così sul 61-52 per Derthona, che viene però ripresa in un lampo dall’Olimpia. La formazione di Messina mette a segno un parziale di 13-2 e torna in vantaggio con un canestro di LeDay. Il finale si gioca, allora, punto a punto e ad avere la meglio 74-71 è a sorpresa Tortona, che inaugura così il proprio campionato con una vittoria. Si deve invece arrendere alla sconfitta Milano.



IL TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano – Mannion 7 (2/2, 1/3 da 3), Booker 6 (3/5, 0/1 da 3), Bolmaro 5 (1/2, 1/2 da 3), LeDay 16 (4/6, 1/3, 5/5 tl), Guduric 11 (1/5, 3/7 da 3); Ellis 4 (2/4, 0/2 da 3), Brooks 9 (3/3, 1/8 da 3), Ricci 8 (3/5, 0/4, 2/2 tl), Diop 5 (2/4, 1/1 tl), Tonut (0/1 da 2), Flaccadori (0/1 da 3). N.e.: Ceccato. All.: Messina.

Bertram Derthona Tortona – Vital 13 (3/7, 1/7, 4/4 tl), Gorham 11 (4/6, 1/2 da 3), Manjon 16 (6/10, 1/3, 1/1 tl), Pecchia 9 (3/4, 3/4 tl), Olejniczak 10 (4/6, 2/4 tl); Hubb 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Baldasso 8 (1/2, 2/6 da 3), Biligha 2 (1/4), Riismaa (0/3 da 3), Chapman. N.e.: Di Meo, Tandia. All.: Fioretti