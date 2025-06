Real Madrid, è corsa a due per prendere il posto di coach Mateo

Stando a quanto riferito da Relevo e BackdoorPodcast, la scadenza del contratto a giugno 2026 di Chus Mateo non garantirebbe all'attuale coach del Real Madrid di sedere sulla panchina dei Blancos anche nella prossima stagione. Nonostante la vittoria del campionato spagnolo (3-0 in finale su Valencia), sarebbero due i profili graditi alla dirigenza madridista per prenderne il posto: entrambi cavalli di ritorno nella capitale spagnola, Sergio Scariolo (ora CT della Spagna e commentatore di Movistar, capo allenatore del Real dal 1999 al 2022) e Pablo Laso (giocatore a Madrid dal 1995 al 1997, allenatore dal 2011 al 2022) sarebbero gli unici candidati. Stando ad AS, il coach bresciano sarebbe preferito da Florentino Perez.