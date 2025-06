Sassari, celebrati ieri i 10 anni dal Triplete di Sacchetti

In una piazza d’Italia gremita e partecipe, la Dinamo Banco di Sardegna ha celebrato i dieci anni del Triplete del 2015, una serata costruita per rendere omaggio a una stagione leggendaria, culminata con la conquista di Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto, che ha cambiato per sempre la storia del basket sardo e non solo.