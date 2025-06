Italia-Belgio, Capobianco: "Lavoriamo per superare i nostri limiti"

La semifinale delle azzurre agli Europei femminili ad Atene (palla a due alle 19.30 italiane) è stata preceduta dalla presentazione della vigilia di Andrea Capobianco, CT di Italbasket: "Ci attende un’altra partita di un livello pazzesco, d’altra parte da inizio Europeo abbiamo giocato contro pronostico. Il Belgio è campione in carica e punta all’Oro insieme Francia e Spagna. Vogliamo rendere la vita difficile anche a loro, sono una squadra che gioca una pallacanestro corale molto efficace e che sa valorizzare il talento delle sue quattro stelle. Spicca su tutte Meesseman, giocatrice incredibile ed equilibratrice di rara efficacia. Sono brave a prendere vantaggio e ancora più brave a mantenerlo nel corso dell’azione, spesso partendo da situazioni di pick’n’roll. Dovremo essere bravissimi, come lo siamo stati con la Turchia, a cambiare gli angoli di gioco per peggiorare la qualità delle loro linee di passaggio. Dobbiamo tenere viva la statistica per la quale siamo i migliori quanto a palle perse e tra le prime nei rimbalzi offensivi concessi. Cura estrema al dettaglio, questa sarà la chiave: altrimenti una squadra forte e navigata come il Belgio non la batti. Le ragazze hanno avuto un’applicazione clamorosa dal primo giorno di raduno e non si vogliono fermare, lavoriamo per superare i nostri limiti e alimentare il nostro sogno".