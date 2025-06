Napoli, triennale per Stefano Gentile

Come già annunciato nei giorni scorsi da coach Magro, la prima aggiunta al reparto italiani della società campana è l'ex play di Trapani: "La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo triennale con Stefano Gentile. Il play/guardia (192 cm) è nato a Maddaloni (Caserta) il 20 settembre 1989. “Sono onorato e fiero di essere stato selezionato per far parte di questo nuovo corso del Napoli Basket. Devo ringraziare la società con il Presidente Rizzetta, il General Manager Laughlin e Coach Magro per avermi scelto. È una grande responsabilità, ma allo stesso tempo una grande opportunità per me per rimettermi in gioco ed abbracciare questa nuova sfida. Sono sicuro che tutto quello che si sta costruendo intorno alla società, alla squadra ed alla città, sia qualcosa che si stia facendo con grande entusiasmo, proprio come il nostro obiettivo che è quello di voler costruire una squadra, come la città di Napoli, che non molli mai, che lotti e che aspiri sempre al massimo vincendo più partite possibili divertendo e creando entusiasmo”.