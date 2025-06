Maurizio Gherardini: "Rapporto LBA-FIP dovrà crescere"

L'impegno da presidente di LBA? Innanzitutto ringrazio per la fiducia accordatami e lo faccio anche verso chi, come Gandini, mi ha preceduto e mi affiancherà in questo periodo di transizione. Non è un compito agevole e devo imparare tante cose perché mi sono sempre occupato di un club mentre ora ne avrò 16. La prospettiva cambia di molto. Vorrei contribuire ai grandi cambiamenti che le sfide del basket moderno obbligano ad affrontare. La Lega stava già crescendo e deve farlo sempre di più. Dapprima sarà una fase di studio perché da fuori avevo una prospettiva, all'interno ne avrò certamente un'altra. Sarà un lavoro con adrenalina differente da quella della vita di club, con un dovere certo: tutti dovremo condividere analisi, strategie e obiettivi. Sicuramente il rapporto con la FIP dovrà crescere. Dovremo impostare regole chiare verso il futuro, discuterle e poi deciderle chiaramente. Studiare gli altri che stanno facendo meglio sarà imprescindibile, vedi ad esempio la ACB che ha lanciato la Liga U22 definendola uno dei passaggi più importanti della loro storia. Capire come e perché si fa meglio è un esercizio di umiltà che aiuta a crescere. Dovremo accordarci per migliorare le strutture di ogni singolo club, ragionare su settori giovanili e giocatori. Rispettare le differenze tra gli stessi club ma su un chiaro percorso comune di regole. Dovremo alzare i nostri standard sempre di più. Una struttura minima per ogni club non potrà mancare in tutte le aree: marketing, social media, ticketing etc. Ora è il tempo di studiare per poi prendere iniziative. Dovremo adottare una sostenibilità che sia di base per tutti. È importante digerire il cambiamento necessario tutti insieme.