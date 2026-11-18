È Antimo Martino il coach scelto da Scafati per provare a dare una svolta alla propria stagione. “Mi preme innanzitutto ringraziare Bucchi per il percorso che abbiamo fatto insieme, fin dalla condivisione piena nella costruzione della squadra – ha esordito il patron Nello Longobardi – Piero ha fatto parte di questa famiglia e non possiamo che augurargli il meglio, con assoluta sincerità e affetto, per il futuro: nei suoi confronti nutriamo stima personale e professionale che non è mutata. Ieri mattina, su richiesta del coach, abbiamo avuto un incontro. Ho appreso che c’era un momento di scoramento, di demotivazione da parte sua. A quel punto abbiamo accelerato i contatti per la scelta del nuovo allenatore. In realtà già erano stati sondati alcuni profili dopo la sconfitta nel derby con Napoli. Perché quella gara ha lasciato comunque un segno. E non può essere diversamente quando sei avanti di 18 lunghezze a 7 minuti dalla fine e +10 a due minuti dalla sirena. Quella vittoria ci avrebbe dato, oltre a due punti in più in classifica, anche una spinta psicologica e motivazionale importante".
"Quindi la scelta è ricaduta su Antimo Martino, allenatore italiano di grande spessore. Già in passato c’era stato un tentativo per portarlo a Scafati, ora siamo riusciti a ingaggiarlo. L’obiettivo della salvezza, anche all’ultima giornata, è possibile. Nonostante le difficoltà che abbiamo registrato anche fuori dal campo, come l’assenza di un main sponsor, perché qualcuno ci ha lasciato da soli a poche settimane dall’inizio della stagione”, ha concluso il patron Longobardi.
“Mi preme innanzitutto ringraziare la società e il patron Longobardi per la fiducia che mi è stata accordata – evidenzia coach Martino – quando si arriva in corsa c’è sempre qualcosa che non ha funzionato. Siamo a pochi
giorni da una partita importante, ma ho accettato la sfida di Scafati con grande entusiasmo. Questa squadra ha ora bisogno di fiducia, di cattiveria agonistica, di quel killer instinct necessario in partita. Il cambio di allenatore, con il massimo rispetto che nutro nei confronti di Piero Bucchi anche per quanto ha dato alla pallacanestro italiana, serve a rompere mentalmente la situazione per creare nuovi equilibri. Costruiremo una squadra in base alle caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione. Dobbiamo performare al meglio con questa squadra e farlo subito. I ragazzi, che ora sono anche in una condizione di responsabilità maggiore, sono sicuro che avranno una reazione emotiva importante”.
Domenica coach Martino debutterà sulla panchina di Scafati in una sfida cruciale in orbita la salvezza, con i gialloblù che tra le mura amiche ospiteranno Cantù, ancora a secco di vittorie e ultima in classifica proprio alle spalle di Scafati.