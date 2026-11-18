È Antimo Martino il coach scelto da Scafati per provare a dare una svolta alla propria stagione. “Mi preme innanzitutto ringraziare Bucchi per il percorso che abbiamo fatto insieme, fin dalla condivisione piena nella costruzione della squadra – ha esordito il patron Nello Longobardi – Piero ha fatto parte di questa famiglia e non possiamo che augurargli il meglio, con assoluta sincerità e affetto, per il futuro: nei suoi confronti nutriamo stima personale e professionale che non è mutata. Ieri mattina, su richiesta del coach, abbiamo avuto un incontro. Ho appreso che c’era un momento di scoramento, di demotivazione da parte sua. A quel punto abbiamo accelerato i contatti per la scelta del nuovo allenatore. In realtà già erano stati sondati alcuni profili dopo la sconfitta nel derby con Napoli. Perché quella gara ha lasciato comunque un segno. E non può essere diversamente quando sei avanti di 18 lunghezze a 7 minuti dalla fine e +10 a due minuti dalla sirena. Quella vittoria ci avrebbe dato, oltre a due punti in più in classifica, anche una spinta psicologica e motivazionale importante".