"Continuavo a pensare che avrei rinnovato il mio contratto e sarei rimasto molti anni in Ferrari, per poi essere improvvisamente scartato e costretto a cedere il sedile a Lewis". A parlare, senza dissimulare il proprio rimpianto per una esperienza terminata prematuramente, è Carlos Sainz. A 36 anni, il pilota spagnolo ora alla guida di una Williams sta per celebrare 250 Gran Premi disputati in Formula 1 ma soffre ancora per la separazione dal Cavallino. Quando nel 2025 la Rossa gli ha comunicato che il suo futuro sarebbe stato altrove, Sainz non era un pilota in difficoltà. Anzi il madrileno era reduce da stagioni solide che con la Ferrari aveva conquistato vittorie prestigiose, podi, pole position e si era guadagnato la reputazione di uno dei piloti più completi e affidabili della Formula 1.