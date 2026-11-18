Tornano in campo gli Azzurri del basket. A meno di una settimana dall'inizio delle attività della quinta e penultima 'finestra' di qualificazione alla FIBA World Cup 2027 e a poco più dalle due delicate sfide a Turchia e Serbia, il ct Luca Banchi ha diramato la lista dei convocati. Come di consueto, a causa delle concomitanti gare di Eurolega, la Nazionale si radunerà lunedì 23 novembre con 16 giocatori per poi prepararsi ad accoglierne altri nei giorni 25 e 26 novembre. Al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa di Roma si ritroveranno Awudu Abass, Nicola Akele, Leo Candi, Guglielmo Caruso, Giovanni Emejuru, Nico Mannion, John Petrucelli, Marco Spissu, Amedeo Tessitori e Stefano Tonut. Tornano in gruppo Giovanni Veronesi e Andrea Calzavara, entrambi presenti a febbraio scorso tra Livorno e Newcastle. Prime chiamate per Lodovico Deangeli, Andrea Loro (già convocato per il mini-raduno Under 23 nell'ottobre 2025) e Cheickh Niang (fratello minore di Saliou), già selezionato dal CT come ospite nel raduno di Livorno e Medaglia d'Argento Under 18 la scorsa estate a Trento. La new entry è Mirza Alibegovic. Dal 25 novembre si aggregheranno Tommaso Baldasso, Momo Diouf, Francesco Ferrari, Giampaolo Ricci e Darius Thompson. Il 26 novembre raggiungerà il gruppo Gabriele Procida e dal 27 novembre anche Alessandro Pajola. Entrambi saranno a disposizione per la gara di Belgrado contro la Serbia il 29 novembre.
Terza nella classifica del Gruppo J, in piena corsa per la qualificazione al Mondiale che si giocherà la prossima estate a Doha, l'Italia è attesa da due sfide delicate. La prima al PalaEur di Roma giovedì 26 novembre alle ore 20.00 contro la Turchia, già qualificata e ancora imbattuta (8/0). Dopo quasi 20 anni, gli Azzurri tornano a giocare nella Capitale e lo faranno contro una delle formazioni più forti d'Europa, attualmente al quinto posto del ranking continentale. Ancora più in alto nel ranking è la Serbia (3°) avversario della squadra di coach Banchi domenica 29 novembre alle ore 19.00. Si giocherà all'Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado, palazzetto in cui la Nazionale si qualificò ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 battendo i padroni di casa 95-102 nella finale del torneo Pre Olimpico.