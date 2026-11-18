Tornano in campo gli Azzurri del basket. A meno di una settimana dall'inizio delle attività della quinta e penultima 'finestra' di qualificazione alla FIBA World Cup 2027 e a poco più dalle due delicate sfide a Turchia e Serbia, il ct Luca Banchi ha diramato la lista dei convocati. Come di consueto, a causa delle concomitanti gare di Eurolega, la Nazionale si radunerà lunedì 23 novembre con 16 giocatori per poi prepararsi ad accoglierne altri nei giorni 25 e 26 novembre. Al Centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua Acetosa di Roma si ritroveranno Awudu Abass, Nicola Akele, Leo Candi, Guglielmo Caruso, Giovanni Emejuru, Nico Mannion, John Petrucelli, Marco Spissu, Amedeo Tessitori e Stefano Tonut. Tornano in gruppo Giovanni Veronesi e Andrea Calzavara, entrambi presenti a febbraio scorso tra Livorno e Newcastle. Prime chiamate per Lodovico Deangeli, Andrea Loro (già convocato per il mini-raduno Under 23 nell'ottobre 2025) e Cheickh Niang (fratello minore di Saliou), già selezionato dal CT come ospite nel raduno di Livorno e Medaglia d'Argento Under 18 la scorsa estate a Trento. La new entry è Mirza Alibegovic. Dal 25 novembre si aggregheranno Tommaso Baldasso, Momo Diouf, Francesco Ferrari, Giampaolo Ricci e Darius Thompson. Il 26 novembre raggiungerà il gruppo Gabriele Procida e dal 27 novembre anche Alessandro Pajola. Entrambi saranno a disposizione per la gara di Belgrado contro la Serbia il 29 novembre.