Da venerdì 20 a domenica 22 novembre, il World Tour di short-track, ossia il massimo circuito internazionale della disciplina, vivrà la sua terza tappa a Seoul (Repubblica di Corea). L'appuntamento sarà ospitato dal Mokoong Ice Link della città asiatica. L'Italia, reduce dalle due vittorie e i sei podi complessivi conquistati nelle prime due tappe di Vancouver e Montreal, prenderà parte all'evento con otto atleti, quattro nel settore femminile e altrettanti nell'ambito maschile. Le selezionate e i selezionati per Seoul sono Chiara Betti (Fiamme Gialle), Margherita Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro) e Gloria Ioriatti (Fiamme Oro). Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) e Daniele Zampedri (Fiamme Gialle). Il team sarà seguito dal direttore delle squadre nazionali Kenan Gouaedec, dall'allenatore nazionale Nicola Rodigari, dall'allenatore Tommaso Dotti, dall'attrezzista Assen Pantov e dal video coach Kiril Pantov. Per quanto riguarda il programma della tappa, la giornata di venerdì sarà dedicata alle qualificazioni e alle batterie. Le finali si disputeranno fra sabato e domenica.