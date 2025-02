Basket, qualificazioni Europei: l’Italia chiude il girone perdendo contro l’Ungheria

ITALIA-UNGHERIA 67-71

L’Italbasket torna a giocare a Reggio Calabria per la prima volta dopo 21 anni e lo fa in un PalaCalafiore gremito per l’occasione. La vittoria centrata giovedì in Turchia ha certificato il primo posto nel Gruppo B per gli Azzurri, che contro l’Ungheria possono quindi scendere sul parquet con lo scopo di chiudere al meglio la fase di qualificazione a EuroBasket e divertire il pubblico di casa. A partire forte è però la squadra di Okorn, che riesce a difendere con attenzione e limitare gli attacchi dell’Italia in avvio: gli ospiti toccano velocemente il +4 nel quarto d’apertura, sfruttando le mani calde di Perl e Goloman. Akele e Severini cercano quindi di guidare il rientro azzurro, mentre fa il suo esordio in Nazionale maggiore Saliou Niang: la prima frazione si chiude con l’Ungheria avanti 13-10. Spagnolo aumenta allora l’intensità delle proprie giocate nel secondo parziale e Caruso lo segue, firmando il sorpasso dell’Italia. Pozzecco apprezza, ma si innervosisce quando gli ospiti riescono a rimettere la testa avanti e finisce col prendersi un fallo tecnico: all’intervallo il tabellone recita 32-27 per l’Ungheria. Si passa quindi alla ripresa, dove gli Azzurri mostrano carattere e voglia di invertire la rotta: Spagnolo e Bortolani valgono il nuovo vantaggio, con l’Italia che poi tocca anche il +10 con la tripla di Akele. L’Italbasket si presenta allora all’ultima frazione sul 50-42 a proprio favore. I magiari però non ci stanno e tornano a condurre il risultato grazie a un parziale di 11-0, costruito anche dai canestri di Keller e Vojvoda. L’Ungheria accelera e scappa sul +9, ma poi il gioco da tre punti di Diouf riporta ancora una volta gli Azzurri a -2 a 48 secondi dal termine. La sfida si decide quindi con le ultime giocate e ad avere la meglio 71-67 è l’Ungheria. Un risultato che non basta però a qualificare la squadra di Okorn a EuroBasket, vista la vittoria dell’Islanda contro la Turchia. Si chiude invece con una sconfitta indolore il cammino di qualificazione dell’Italia.