Samardo Samuels trasloca, i vicini: "Fine di un incubo"

Un rimedio sì, ma pur sempre temporaneo. L'avvocatessa del cestista giamaicano - formalmente non ancora ritiratosi: l'ultima esperienza professionistica è del 2024, coi Trotamundos de Carabobo (Venezuela) -, Valentina Di Maro, ha commentato così a Il Giorno: "I problemi non si risolvono spostandoli, ma una soluzione andava trovata subito". Non una fine definitiva, quindi, ma un passo più vicino per non rendere più Samardo Samuels un problema per la comunità.