Arrestato Samardo Samuels: l'ex Olimpia Milano denunciato dai vicini

"In stato di arresto per atti persecutori e per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa": l'edizione odierna de La Repubblica (ed. Milano) riporta le accuse formulate nei confronti di Samardo Samuels, 36enne ex centro dell'Olimpia Milano. Dal 23 febbraio al 6 marzo, dopo mesi di continue denunce da parte di diverse famiglie nello stabile in cui Samuels è rimasto ad abitare dopo il ritiro, sarebbero stati ben 5 gli interventi delle forze dell'ordine, richiamate dai vicini di casa: il processo avverrà in mattinata, secondo la formula della direttissima.