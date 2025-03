Arrestato Samardo Samuels: tormentava i vicini di casa

Un uomo di due metri nel cortile condominiale ascolta musica ad alto volume, con alcoolici e un cane - di razza corso - che si aggira senza museruola. Una famiglia, terrorizzata, costretta a rifugiarsi in un seminterrato: marito e moglie, con due figli minorenni in lacrime per la paura. Una scena che risale a sabato scorso, in uno stabile di Milano in zona Farini.