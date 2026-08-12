Europei atletica, Jacobs: "Fa tanto male, ma non si molla mai"

12 Ago 2026 - 12:21
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"A volte la sfortuna ci vede fin troppo bene. Dopo una semifinale dominata, con un tempo che sarebbe bastato per vincere la finale, ero pronto a giocarmi ancora una volta il titolo europeo". Marcell Jacobs affida ad Instagram il suo stato d'animo il giorno dopo l'infortunio nella finale dei 100 metri agli Europei di Atletica di Birmingham. "Ma quella finale, purtroppo, non sono nemmeno riuscito a correrla. Un infortunio prima della partenza - racconta l'olimpionico - mi ha fermato, ancora una volta. Fa male. Tanto. Soprattutto quando sai di esserci, di stare bene e di poter lottare per vincere. Adesso faremo tutti gli accertamenti necessari per capire cosa è successo e come procedere. Una cosa, però, non cambia: non si molla. Mai. Ci vediamo presto". 

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