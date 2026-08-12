Europei atletica: Bonora e Mangione in semifinale nei 400 metri

Agli Europei di atletica Alessandra Bonora e Alice Mangione superano il primo turno dei 400 e 'raggiungono' Anna Polinari, ammessa di diritto tra le 'top 12' alle semifinali di giovedì mattina. Bonora ha chiuso terza nella sua batteria in 51"27, terzo crono in totale, con quattro decimi abbondanti di miglioramento. La bresciana guadagna due posizioni nelle liste alltime e diventa la sesta italiana di sempre, trovando il picco in una stagione che l'aveva già vista tre volte sotto i 52 secondi, in una mattinata più calda rispetto ai giorni scorsi con circa 26 gradi e il sole che fa crescere la temperatura. Semaforo verde anche per Mangione, avanti con 51"96.