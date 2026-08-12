Elezioni Aci Roma, Rendina chiede chiarezza

Secondo Rendina, questa prassi dovrebbe essere eseguita da tutti i candidati e valere per tutti mentre in realtà la lista uscente per ripresentare la sua candidatura non è soggetta a nessuna raccolta di firme. Una disparità ed un unicum che riguarda solo Roma che ha cambiato le regole in corsa. Una volta, poi, ammesse le liste saranno i soci a votare. La richiesta di Max Rendina è semplice: “Chiedo ad Aci centrale di verificare tutta la documentazione relativa a quanto sta accadendo in Aci Roma. Senza favoritismi e scorciatoie ma solo per rendere tutto l’iter il più chiaro e limpido possibile. E verificare se la mia lettera di dimettermi dall’incarico di vice presidente in automatico faccia cadere anche il mio ruolo da consigliere”.