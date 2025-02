Milano, il messaggio di Pippo Ricci dopo la delusione di Torino

Si vince insieme, si perde insieme.

“Il basket – come tanti altri sport – funziona così. Cadi, soffri come un cane, maledici il mondo, vedi tutto nero. Il giorno dopo ti svegli e sei un rottame. Raccogli tutti i pezzi in cui ti sei rotto, ti prepari, torni in palestra. Ci metti la faccia e riprendi a costruire da dove avevi lasciato.”