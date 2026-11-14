Reggio, Priftis alla vigilia di Varese: "Smith ancora fuori, da valutare Echenique. Dobbiamo migliorare nei finali di gara"

Già, quei "momenti cruciali vicino alla fine della partita" che si sono rivelati fatali nella sconfitta di sabato scorso contro la Reyer, dopo che i ragazzi di Priftis avevano condotto per 38 minuti. Al momento Reggio viaggia con un record di 2 vittorie e 5 sconfitte: "Siamo sicuramente in un periodo in cui le cose non stanno andando tanto bene – afferma Priftis - Quindi ogni partita e in particolare quelle che giochiamo in casa diventano cruciali. Dobbiamo cercare di essere più attenti nell’ultima parte del match. A mio parere siamo anche migliorati nelle ultime due partite (con Malaga e Venezia, ndr), ma non siamo stati così efficaci quindi è qualcosa che dobbiamo registrare".