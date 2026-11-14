Basket

Reggio, Priftis alla vigilia di Varese: "Smith ancora fuori, da valutare Echenique. Dobbiamo migliorare nei finali di gara"

Secondo appuntamento consecutivo in casa per Reggio, decisa a rifarsi dopo lo scivolone nel finale contro Venezia

14 Nov 2026 - 10:19
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© Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana

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Ad aprire le danze nell'ottavo turno di campionato ci penserà Reggio Emilia, che tra le mura amiche del PalaBigi ospiterà Varese. Una sfida non semplice, come sottolineato da coach Priftis a "Il resto del Carlino": "Parliamo certamente di una squadra molto forte, con grande talento offensivo. Dovremo essere ancora più attenti in difesa e, come dicevo, gestire meglio i momenti cruciali vicino alla fine della partita, dove serve maggiore attenzione e concentrazione. Abbiamo i nostri problemi, ma è stata una settimana in cui ci siamo preparati il meglio possibile. Siamo pronti a combattere anche in questa partita". 

Già, quei "momenti cruciali vicino alla fine della partita" che si sono rivelati fatali nella sconfitta di sabato scorso contro la Reyer, dopo che i ragazzi di Priftis avevano condotto per 38 minuti. Al momento Reggio viaggia con un record di 2 vittorie e 5 sconfitte: "Siamo sicuramente in un periodo in cui le cose non stanno andando tanto bene – afferma Priftis - Quindi ogni partita e in particolare quelle che giochiamo in casa diventano cruciali. Dobbiamo cercare di essere più attenti nell’ultima parte del match. A mio parere siamo anche migliorati nelle ultime due partite (con Malaga e Venezia, ndr), ma non siamo stati così efficaci quindi è qualcosa che dobbiamo registrare".

A complicare il momento biancorosso anche l'infermeria: "Smith sarà sicuramente fuori anche questa settimana e non sono molto ottimista sul fatto che possa partecipare nemmeno alla prossima partita, ma vedremo giorno dopo giorno. Jaime (Echenique, ndr) non ha ancora partecipato ai nostri allenamenti.Valuteremo la situazione in questi ultimi allenamenti e prenderemo una decisione alla fine, prima della partita. Ma al momento non è ancora pronto". 

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