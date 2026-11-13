LBA al fianco della giornata mondiale della prematurità

LBA al fianco dell'Ospedale Pediatrico “Burlo Garofolo” di Trieste

13 Nov 2026 - 19:47
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Dal comunicato stampa LBA:

"Il 15 novembre si celebra la Giornata Mondiale della Prematurità, un’occasione speciale per accendere i riflettori sui bambini che nascono prima del termine previsto della gravidanza, fissato convenzionalmente a 40 settimane. Nel mondo, circa un bambino su dieci nasce prematuro.

In questa giornata, i principali monumenti e luoghi simbolo di tutto il mondo si illuminano di viola, colore scelto come simbolo della prematurità. A Trieste, da sette anni, l’Ospedale Pediatrico “Burlo Garofolo” accompagna questa ricorrenza con un’iniziativa speciale: la realizzazione di una T-shirt celebrativa viola, che riporta l’hashtag #siamotuttinatiprematuri e il nome del neonato prematuro più piccolo dell’anno.

Per il 2026, il nome scelto è quello di Ginevra, venuta al mondo con un peso di appena 490 grammi: meno di un pallone da basket.

Anche LBA ha scelto di essere al fianco della Giornata Mondiale della Prematurità, sostenendo l’impegno dell’Ospedale Pediatrico “Burlo Garofolo” di Trieste e del dott.Gabriele Cont, medico neonatologo e Presidente della Fondazione Burlo Garofolo.

Nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 novembre, tutti gli arbitri impegnati sui campi della LBA Serie A indosseranno, durante il prepartita, una T-shirt celebrativa dedicata alla Giornata Mondiale della Prematurità."

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