Equitazione: niente Riad, a Verona ultima tappa del Longines Global Champions Tour

14 Nov 2026 - 10:22
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Mentre in Formula 1 l'ipotesi-Imola è sfumata, con i due gran premi finali di Qatar e Abu Dhabi confermati nonostante le tensioni internazionali, cambia destinazione e arriva in Italia uno degli appuntamenti più importanti dell'equitazione mondiale. Si svolgeranno a Verona, infatti, i Global Champions Playoff 2026, l'evento culmine del Longines Global Champions Tour, il circuito di salto ostacoli più prestigioso del pianeta. L'evento si sarebbe dovuto tenere dal 18 al 21 novembre a Riad, in Arabia Saudita, ma gli organizzatori - date le condizioni di sicurezza non garantite - hanno deciso di rinunciare approdando a Veronafiere, nel Padiglione 8. Dal 19 al 22 novembre, nella città scaligera arriveranno i cavalieri e le amazzoni più titolati del mondo, con in palio oltre 11 milioni di montepremi (il terzo più ricco per un evento sportivo in Italia, dietro solo al tennis con le ATP Finals di Torino e gli Internazionali di Roma) e due super-titoli: il Longines Global Champions Tour Super Grand Prix, riservato ai vincitori qualificati dei Gran Premi della regular season, e la GCL Super Cup, che vedrà le migliori squadre mondiali affrontarsi in una sfida a eliminazione diretta. 

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