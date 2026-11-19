"Pallacanestro Reggiana è lieta di annunciare il prolungamento dell’accordo con la guardia Riccardo Visconti, che vestirà la maglia della UNA Hotels Reggio Emilia fino al termine della stagione 2028/2029.
Arrivato in estate con un contratto annuale, Visconti si è calato fin da subito nel contesto biancorosso, mostrando disponibilità, dedizione e professionalità. Nelle prime otto giornate di campionato ha fatto registrare 10 punti di media, saliti a 12.4 nelle quattro uscite di Basketball Champions League.
Queste le parole del General Manager Marco Sambugaro in merito all’accordo: “Siamo felici di aver raggiunto un’intesa che consente al club e a Visconti di proseguire insieme nei prossimi anni. Questi primi mesi sono stati positivi in termini di atteggiamento e abnegazione e, di conseguenza, anche in campo è riuscito a dare il suo contributo”.
“Era importante per me trovare un contesto che mi accogliesse e mi facesse sentire parte di qualcosa. Reggio Emilia si è dimostrata esattamente come speravo in estate, e dal canto mio non ho mai voluto far mancare il mio impegno. Ho già creato un legame forte con l’ambiente — società, staff tecnico, compagni e soprattutto i tifosi, che ci fanno sentire sempre il loro affetto al PalaBigi. Legare il mio futuro, fino al 2029, a questi colori, è stato qualcosa di naturale. Continueremo a lavorare per regalare loro presto altre soddisfazioni”.
Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana