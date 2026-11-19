“Era importante per me trovare un contesto che mi accogliesse e mi facesse sentire parte di qualcosa. Reggio Emilia si è dimostrata esattamente come speravo in estate, e dal canto mio non ho mai voluto far mancare il mio impegno. Ho già creato un legame forte con l’ambiente — società, staff tecnico, compagni e soprattutto i tifosi, che ci fanno sentire sempre il loro affetto al PalaBigi. Legare il mio futuro, fino al 2029, a questi colori, è stato qualcosa di naturale. Continueremo a lavorare per regalare loro presto altre soddisfazioni”.